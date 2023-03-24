«Никто исполнять не будет»: армянский депутат о ратификации МУС в Армении Депутат парламента Армении Абовян заявил, что никто в стране не будет арестовывать Путина

В Армении никто не будет арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), заявил NEWS.ru депутат народного собрания страны Арман Абовян. Таким образом он прокомментировал ратификацию Римского статута о МУС.

Не будут это решение люди, находящиеся в здравом уме, исполнять и точка. Да и в принципе, международное право мертво и как таковое перестало существовать в момент начала бомбежек Югославии, — заявил Абовян.

Он добавил, что по законодательству и конституции Армении государственное право превалирует над международным. Кроме того, Абовян сравнил сложившуюся ситуацию с ордером на арест Путина с аналогичной, возникшей в ЮАР, куда президент России должен был прилететь в августе.

Но в любом случае это, конечно, провокация. Сейчас не место и не время для подобных телодвижений. Тем более, что практически ни одна резолюция, например, по Израилю, так и не исполнена, — резюмировал Абовян.

Ранее 24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны. Это решение обнародовал председатель Верховного суда Арман Диланян. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала решение «очень странным», отметив, что страна ратифицировала деятельность МУС только после выдачи ордера на арест Путина,

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».