Неизвестные в масках устроили погром в минском кафе и задержали посетителей

https://static.news.ru/photo/18825744-f0e2-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В столице Белоруссии неизвестные в масках разбили стёкла в кафе и задержали нескольких посетителей. Кроме того, они избивали присутствующих дубинками.

Инцидент произошёл на проспекте Победителей в ходе очередной акции протеста оппозиции. Несколько протестующих забежали в заведение О’Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки, сообщает портал TUT.BY.

Отмечается, что избивали даже лежачих. При этом портал напомнил слова президента республики Александра Лукашенко о том, что «должен быть определённый тормоз» и если человек лежит, то применять к нему силу не следует.

В центре Минска 6 сентября собрались свыше 100 тысяч протестующих. К месту проведения акции были стянуты дополнительные наряды милиции и бронетехника. Силовики задержали более сотни человек.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых, честных выборов.

Как писал NEWS.ru, во время протестов пострадали 30 силовиков. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что они находятся в больницах с «тяжёлыми увечьями». Он также заявил, что сотрудников правоохранительных органов «пытаются затроллить какими-то синяками», которые якобы появляются у протестующих после разгонов.