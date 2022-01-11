Названа связь Назарбаева с финансовыми конгломератами Казахстана

Крупнейшие финансовые объединения в Казахстане образовались вокруг мужей двух дочерей Нурсултана Назарбаева, объяснил журналист Марат Хайруллин для «Царьграда». Он рассказал, что у экс-президента страны три дочери, из которых две старшие вышли замуж за чиновников, которые и стали влиятельными фигурами.

В данном случае нас интересуют две старшие — Дарига и Динара. В своё время две влиятельные невесты вышли замуж за госчиновников, которые потом стали очень богатыми людьми. И, говоря образно, вокруг них по мере развития капитализма в Казахстане образовалось два крупнейших национальных финансово-промышленных конгломерата. Ядро первого из них составлял муж Дариги генерал Рахат Алиев и его бизнес-партнёр, тот самый ныне беглый банкир Мухтар Аблязов. Центром второго стал супруг Динары Тимур Кулибаев и его многолетний партнёр банкир Карим Масимов, — считает Хайруллин.

Он добавил, что указанные группы начали конкурировать, что привело к трагедии. Рахат Алиев поссорился с президентом, сбежал за границу и написал обличительную книгу «Крёстный зять». По запросу Казахстана его арестовали в Австрии, и он был найден повешенным в камере с «ненормальным количеством наркотиков в крови», рассказал Хайруллин. Активы Алиева же перешли во владение миллиардеров из окружения другой дочери Назарбаева Динары.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин усомнился в том, что Нурсултан Назарбаев жив. По его словам, сомнение вызывает то, что экс-президент не высказывается лично, пока его подчинённых обвиняют в госизмене.

В конце прошлой недели беглый банкир Мухтар Аблязов, назвавший себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане, призвал страны Запада ввести санкции против властей республики. Бывший глава Комитета национальной безопасности Масимов, до этого дважды занимавший пост премьер-министра страны, во вторник решением следственного суда Нур-Султана арестован на два месяца, он подозревается в государственной измене.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.