Названа бывшая республика СССР с наибольшим ростом пенсий ВКП: размер средней пенсии в Азербайджане вырос на 72% за пять лет

Наибольший рост пенсий в бывших республиках СССР наблюдается в Азербайджане, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Всеобщей конфедерации профсоюзов. Там отметили, что за последние пять лет прирост составил 72,6%. Тем временем в Армении пенсии с 2019 по 2023 год выросли на 50,36%, а в Белоруссии — на 32,97%.

За период с 2019 по 2023 год в Азербайджане размер средней пенсии увеличился на 72,6%, в Армении — на 50,36%, в Белоруссии — на 32,97%, в Казахстане — на 58,48%, в Молдавии — на 87,15%, в России — на 25,86%, в Узбекистане — на 33,98%, в Таджикистане — на 28,83%, — рассказали в пресс-службе.

В ВКП отметили, что финансовое состояние пенсионной системы нестабильно и зависит от слаженной работы государств. Там уточнили, что ситуация с заработными платами в странах СНГ напрямую влияет на пенсии.

Профсоюзами на постоянной основе в рамках социального партнерства поднимаются вопросы о необходимости совершенствования и укрепления действующих пенсионных систем, которые напрямую связаны с решением задач повышения уровня заработной платы и доходов населения, — заключили в пресс-службе.

В правительстве России ранее заявили, что пенсионная реформа, предполагающая постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года, показала свою эффективность. Как отметили в кабмине, цели этой реформы — создание реальных условий для повышения выплат пенсионерам, а также ежегодная индексация страховых пенсий выше уровня инфляции.