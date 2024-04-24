«Наше дело с Путиным»: Лукашенко о применении российского ядерного оружия Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм применения размещенного в республике российского тактического ядерного оружия не прописан в военной доктрине. При этом он подчеркнул, что порядок его использования будет определен в рамках консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БелТА.

Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он заявил, что Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, какое в странах Европы хранят США. Лукашенко уточнил, что американское тактическое ядерное оружие хранится на авиабазах в Нидерландах, Италии, Германии, Турции и Бельгии.