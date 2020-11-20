Нарышкин обвинил Запад в новом разжигании конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/95746c00-29a5-11eb-a007-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Ряд западных стран пытается вновь разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы вытеснить Россию из Закавказья. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, СВР обладает информацией, что Запад провоцирует азербайджанских и армянских националистов на дискредитацию достигнутого соглашения о перемирии. Нарышкин заявляет, что целью этих действий является срыв договорённости о прекращении огня.

Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта, — сказано в заявлении, которое приводит пресс-бюро СВР.

Нарышкин добавил, что посредничество Москвы при установлении перемирия не устраивает Запад. США и их союзники раздосадованы этим фактом. Он заметил, что это лишний раз свидетельствует о том, как Штаты и те, кто их поддерживает в Европе, стараются решить свои задачи за счёт интересов простых людей.

Ранее NEWS.ru писал, что сроки определения статуса Нагорного Карабаха отсутствуют. Как пояснил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, этот вопрос является чувствительным для обеих сторон конфликта.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.