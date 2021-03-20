На Украине ждут нападения российских войск с территории Белоруссии

https://static.news.ru/photo/77435186-8adc-11eb-88fb-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Россия намерена атаковать Украину, используя свои войска, размещённые на территории Белоруссии. Об этом заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

Он заметил, что в настоящее время в Белоруссии существуют две российские базы и строится ещё одна. Дипломат подчёркивает, что за последние годы Москва и Минск заключили ряд соглашений, регламентирующих формально-правовые гарантии возможных атак на Украину российскими войсками с белорусских плацдармов.

То, что на сегодняшний день Белоруссия в лице Лукашенко и Вооружённых сил Белоруссии является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и в южном направлении. Я сейчас имею в виду Вооружённые силы Республики Беларусь, — приводит слова посла «Эспрессо.TV».

Бессмертный напомнил, что никто не выводит российские войска с территории Белоруссии после проведения в стране ежегодных парадов и учений. Он также добавил, что между министерствами обороны и внутренних дел двух стран существуют соглашения, в которых прописано применение российских вооружённых сил для Белоруссии и наоборот.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев признался, что Киев не может объявить войну России, поскольку не нападал на неё. По его словам, это якобы Москва напала на Украину и она должна была объявить войну, но почему-то этого не сделала.