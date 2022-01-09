Депутат Рады призвал Украину стать нейтральной страной, как Швейцария

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина должна пойти по пути Швейцарии и стать нейтральной страной. Политик считает этот вариант наиболее подходящим, так как в НАТО Украину не берут.

Никто в НАТО нас не берёт. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите <...>. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее журналисты WSJ высказали мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.

Главы МИД стран — членов НАТО заявили о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Москвой в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января, которое должно состояться в Брюсселе. В Альянсе также отметили, что страны военно-политического объединения готовы выразить единство в ответ на агрессию России против Украины.

Помимо заседания Совета Россия проведёт переговоры с США по вопросам безопасности 10 января, которые должны состояться в Женеве. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.