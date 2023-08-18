На форуме антифашистов в Минске предложили судить украинских преступников

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Участники Международного антифашистского конгресса в Минске выступили за создание трибунала для киевских преступников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на принятое по итогам форума заявление. В документе подчеркивается важность привлечения к уголовной ответственности военных и политических преступников с Украины.

Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает <…> содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины, — сказано в резолюции.

Участники форума призвали международное сообщество, политиков и СМИ объективно освещать события в мире и безоговорочно осуждать любые проявления фашизма, нацизма и шовинизма. Также в резолюции говорится о необходимости пресекать попытки переписать историю Второй мировой войны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что антифашистский конгресс поспособствует объединению усилий прогрессивных сил в борьбе с нацистской идеологией. Он подчеркивал, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной.