На белорусского активиста завели дело из-за смены флага в центре Гомеля

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В Белоруссии активист, заменивший в центре Гомеля государственный флаг на бело-красно-белый, стал фигурантом уголовного дела.

Дело возбуждено по статье о надругательстве над государственными символами. Подозреваемый задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. По мнению оппозиции, пост президента должна занять Тихановская. По данным ЦИК, она набрала 10,09% голосов, тогда как Лукашенко — 80,1%. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске протестующие устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой. Его цель — показать, как содержались задержанные во время демонстраций люди. Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и встали туда вместе, в количестве 50 человек. Именно столько людей заталкивали силовики в одну камеру из-за нехватки помещений для задержанных на митингах в первые дни протестов.