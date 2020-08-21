МВД вычислило белоруса, призывавшего в Telegram к насилию над милиционерами

https://static.news.ru/photo/5ba12c9a-e484-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусская милиция вычислила жителя Витебской области, который призывал в Интернете к насилию над сотрудниками органов внутренних дел и оскорблял их. Молодого человека задержали, он сознался в содеянном.

Призывы к насилию, как сообщает пресс-служба МВД, содержались в переписке Telegram-группы под названием «Орша для жизни чат». Сначала кто-то из её участников выложил сюда фотографии нескольких милиционеров, как уточняет пресс-служба, «для травли». После чего подозреваемый начал нецензурно оскорблять изображённых на них людей.

Не стесняясь в выражениях, он начал их нецензурно оскорблять, угрожать расправой, предлагал «попартизанить» за ними. А, узнав в одном из милиционеров своего участкового инспектора ИДН, у которого он состоял на учете 14-летним подростком за совершение кражи и грабежа, молодой человек и вовсе перестал выбирать выражения и угрожал разбить личный автомобиль, — говорится в сообщении ведомства.

МВД провело экспертизу высказываний. Специалисты пришли к заключению о наличии в них признаков состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК Беларуси «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

По подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего жителя Орши. Он признался в содеянном под видеозапись. Молодой человек отметил, что раньше политикой не интересовался, но в последнее время подписался на ряд популярных Telegram-каналов. Сейчас он помещён в ИВС.

На данный момент по поиску в Telegram находится только одна группа под названием «Орша для жизни чат» (Orsha_Svaboda). Сейчас там состоят три пользователя. Всего в чате опубликовано две видеозаписи с YouTube, первая из них датируется 20 июня. Больше никакой переписки нет. Также есть информация о вступлении и последующем выходе из чата пяти участников.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации сопровождались жестокими разгонами и массовыми задержаниями. Аресты несогласных продолжаются до сих пор.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в Белоруссии.