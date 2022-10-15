Москва никуда не ушла: РФ не отказывается от роли азиатского арбитра Марафон саммитов в Астане показал намерение России создавать антизападные концепции для стран Азии

Фото: kremlin.ru

«Постсоветские» саммиты 14 октября в Астане напомнили о влиянии Москвы в Центральной Азии (ЦА). В казахстанской столице главы государств СНГ (кроме Молдавии и до сих официально не покинувшей организацию Украины) обсудили ключевые проблемы Содружества и своих регионов, подписали ряд документов о развитии сотрудничества. Там же прошёл саммит «Россия — Центральная Азия», инициатором которого выступила Москва. Девизом форума могли бы стать слова Владимира Путина, произнесённые в начале итоговой пресс-конференции: «России сейчас еще больше интересно сотрудничество с Центральной Азией, <...> для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия». Президент РФ призвал страны Центральной Азии присоединиться к проектам по импортозамещению, иными словами — занять нишу ушедших с российского рынка западных компаний. Об итогах саммитов в Астане — в материале NEWS.ru.

Время «абсолютного хозяина» в Центральной Азии прошло

Российский президент в Астане напомнил центральноазиатским коллегам, что партнёрские связи между РФ и странами региона сложились ещё в общем историческом прошлом, и поэтому с нуля их отстраивать не надо, а следует развивать и не позволять их ломать другим мировым игрокам, в частности, Западу.

[Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере, — сказал глава российского государства, выступая на саммите «Россия — Центральная Азия».

Путин отметил, что России и странам Центральной Азии необходимо находить и реализовывать проекты, которые можно продвигать не только в двустороннем формате, но и на общерегиональном уровне. Прежде всего речь шла о необходимости добиться роста товарооборота и инвестиций, взаимодействия в экономике, безопасности, культуре. Сегодня надо, по словам Путина, наполнять все форматы конкретным содержанием. Кстати, объем товарооборота РФ с государствами региона за последние пять лет увеличился в два раза.

Президент привёл еще один аргумент в пользу взаимного сотрудничества — у Центральной Азии нет выхода к Мировому океану. То есть регион, располагающий природными богатствами, трудовыми ресурсами и технологиями, в силу географии не может обойтись в мировой торговле без соседних стран. Добираться до российских портов центральноазиатским товарам вполне удобно благодаря опять же общему советскому прошлому — с РФ регион связывают множество железных и автомобильных дорог.

Россия исторически играла существенную роль в центральноазиатском регионе, более того, у неё получалось разрешать противоречия между нашими народами, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Центральная Азия едина по географическому принципу, но политически и экономически разобщена. Попытки интеграции между странами сегодня, как мы видим, выливаются в единичные проекты. Между ними возникают то логистические, то пограничные споры. Россия является ключевым партнёром для всего региона и гарантом его безопасности, она исторически уравновешивала внутрирегиональные противоречия, — отметил политолог.

Фото: kremlin.ru

По словам Ашимбаева, поколения советских интернационалистов постепенно уступают место молодежи, выросшей уже после распада СССР. Сейчас в обществе растёт межнациональный и межрелигиозный экстремизм. А между Россией и странами Центральной Азии нет естественных границ — они не очерчены, скажем, горами, как, например, на Кавказе. Поэтому стабильность в регионе имеет большое значение для безопасности России. Военным способом эту безопасность обеспечить сложно — здесь лучше работают экономические и гуманитарные подходы. В то же время и странам региона выгодна Россия, поскольку она уравновешивает внутрирегиональных игроков. Ещё надо помнить, что западные ценности в ЦА пришли через Россию. Этот взаимовыгодный процесс будет держать вместе Москву и Центральную Азию ещё долгие годы, убеждён казахстанский политолог.

После начала украинского кризиса в 2014 году, резкого охлаждения отношений между Западом и Москвой идея о «развороте на Восток» стала популярной среди части российских политиков и общества. Сегодня процесс этот зашёл ещё дальше. Москва не просто разворачивается в сторону Азии, она участвует в создании принципиально нового полиса сотрудничества, убеждён эксперт по странам Центральной Азии Марс Сариев.

Основными игроками в большом Азиатском регионе становятся Россия, Китай, Индия, Пакистан. Они формируют новый центр, новую концепцию сотрудничества — далеко не западного типа. Эта концепция основана на более справедливых и равноправных отношениях между государствами. В основе лежит китайская идея «всеобщего благоденствия» Си Цзиньпина. Западная модель сотрудничества, напомню, строится на пирамидальных принципах: «донор — реципиент», развитые — развивающиеся страны, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

По мнению Сариева, Москва изучила свои ошибки, допущенные в противостоянии с Киевом. В своё время Киеву позволили создать проект «анти-Россия», после этого просчёты Москвы последовали при оценке украинской ситуации. Кремль предпочитал работать с отдельными представителями элиты типа Медведчука. Не было грамотной упреждающей работы, в том числе с бизнесом, общественными и культурными деятелями. Сегодня в отношении Центральной Азии подход совсем другой: Россия теперь сама создаёт масштабные проекты и сама их реализует вместе с партнёрами, считает политолог.

Центральноазиатские страны, в отличие от Украины, Молдавии, Грузии, не позволяли себе в постсоветское время антироссийских выпадов. Регион был всегда заинтересован в Москве, в то же время представляя большой интерес для Китая, Турции, Индии, Запада. Россия, несмотря на этот интерес, долгое время после распада СССР чувствовала себя в ЦА вне конкуренции.

У стран Центральной Азии есть смысл продолжать сотрудничество с Россией, которая, конечно, отсюда не уйдёт, — отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Алексей Малашенко. — Но не получится уже у Москвы быть в регионе абсолютным хозяином. Давайте понаблюдаем, как ведёт себя Казахстан, какие процессы идут в Узбекистане, какие решения принимает президент Киргизии. Сотрудничество между РФ и странами региона будет продолжаться, поскольку оно налажено и остаётся продуктивным. Но эти страны как были сторонниками многовекторности, так ими и остаются. Надо признать, что российский вектор сегодня в том регионе ослаб, чтобы ни говорили пропагандисты. Но уходить от РФ они не будут. Китай и Россия для центральноазиатских стран остаются самыми важными партнёрами.

Алексей Малашенко предложил проанализировать позиции стран ЦА в отношении российско-украинского противостояния. У всех она ярко выраженная нейтральная, что находит понимание в Москве. Здесь согласны на сложившееся политико-экономическое сотрудничество с центральноазиатскими партнёрами.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Москва вновь предложила Баку и Еревану продолжить трехсторонний диалог

Саммит СНГ в Астане не избежал и противоречий. Трибуну форума премьер-министр Армении Никол Пашинян использовал для критики политики Азербайджана. Он заявил, что Азербайджан «манипулирует текстом трехсторонних заявлений» по Карабаху и что азербайджанская сторона постоянно «муссирует коридорную тему». По его словам, действия Баку — это «искажение и саботаж» реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Хочу подчеркнуть, что в девятом пункте данного заявления нигде и никак не упоминается слово «коридор». В заявлении 9 ноября 2020 года слово «коридор» употребляется только по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей, и всякие параллели данных договоренностей считаем манипулированием, — заявил Пашинян на саммите в Астане.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил там же, на саммите, что Баку выполняет все положения трехстороннего заявления, обнародованного в ноябре 2020 года при посредничестве России.

Азербайджан выполняет все положения декларации, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ в Карабах из Армении. Армения же не выполняет свою часть обязательств, предписанных в декларации. Она не обеспечила беспрепятственный доступ в Нахичеванскую Автономную Республику с основной части Азербайджана, хотя это является ее юридическим обязательством, и до сих пор не вывела свои вооружённые силы с азербайджанских территорий, — заявил Алиев.

Выслушав выступления глав двух государств, Владимир Путин предложил им встретиться «в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве». Президент России выразил надежду, что «мы продвинемся так, как удавалось это делать до сих пор в решении проблемных вопросов, которые возникают на этом направлении». Эксперты посчитали, что это приглашение вновь напомнило сторонам, что армяно-азербайджанским урегулированием долгое время занимались множество международных организаций от ООН до ОБСЕ, но наибольшего эффекта в этом вопросе удавалось достичь в трёхстороннем формате: Россия — Азербайджан — Армения.