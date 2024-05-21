«Молдавии уготована судьба лечь под Румынию»: Шор разоблачил «банду Санду»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Илан Шор

Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, недавно получивший паспорт гражданина РФ, намерен занять пост премьер-министра Молдавии после парламентских выборов осенью 2024 года. Созданный им блок «Победа», съезд которого недавно прошел в Москве, по словам политика, пользуется поддержкой населения. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Шор рассказал, как планирует выстраивать отношения с Россией и что, по его мнению, будет с «преступным» президентом республики Майей Санду.

— Вы недавно получили российское гражданство. Зачем вам третий паспорт — к молдавскому и израильскому?

— Во-первых, сейчас я нахожусь в РФ. Здесь живет моя семья. Мой отец родился в 1942 году тогда еще в Сталинграде, во время эвакуации. Я очень люблю Россию. Я вырос на русской культуре, разделяю ценности этого государства, принципы и идеологию. Мне очень приятно, что у меня есть возможность получить российский паспорт.

— Какую страну вы считаете своей родиной?

— Для меня родина — очень многогранное понятие, потому что я родился в Израиле. В стране, которую очень люблю и уважаю. Я вырос и начал бизнес в Молдавии, там же стал заниматься политической деятельностью. Для меня эта страна очень важна, и я хочу ее развивать. Но я также вырос на русской культуре. Меня много что связывает с Россией, поэтому у меня нет понятия «родина».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Молдавия сегодня узурпирована Западом»

— Вы — оппозиционный молдавский политик. Недавно в Москве прошел съезд оппозиции Молдавии. Как вы планируете привлечь избирателей на свою сторону?

— Избиратели у нас есть, люди уважают нас и созданный нами блок «Победа». Я уверен, сегодня он является лидером общественного мнения и поддержки населения. Вопрос состоит в том, что государство, за чьи права и свободы мы боремся, узурпировано Западом. Сегодня в Молдавии отсутствует понятие «честные выборы». В стране неоднократно были случаи, когда со второго тура голосования снимали кандидата, который набрал в первом 49,8% голосов.

Делается это сознательно. Запрещают партии, объявляют политиков вне закона и так далее. Сегодня у власти Молдавии находятся узурпаторы. Они выгодны Западу, который, поступаясь своими якобы принципами о защите демократии и свободе права выбора, поддерживает власти республики. Все их решения обоснованы якобы борьбой с российской идеологией. Наш блок и партия говорят о необходимости сближения с Россией, а также вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Я объясняю все это людям, и они нас поддерживают. Но поскольку эта риторика неудобна Западу, с ней практически открыто борются.

— Кто вошел в оппозиционный блок «Победа»?

— К этому блоку присоединились несколько партий — «Шор», «Возрождение» и ряд других, которые разделяют наши позицию и идеологию.

— В него также вступили женщины-политики Марина Таубер и Евгения Гуцул. Почему?

— Они разделяют в первую очередь нашу идеологию, позицию и наши устремления. Эти женщины проявили себя в молдавской политике как лидеры, которые готовы и хотят бороться за права людей. Они действительно многое могут, а не только болтать.

Фото: t.me/Marina_Tauber* Евгения Гуцул, Илан Шор, Марина Таубер на главном параде Победы в Москве

— Как вы оцениваете свою роль, учитывая, что подвергаетесь преследованиям и вынуждены находиться в эмиграции?

— Я вижу свою роль в продолжении борьбы за права людей, развитии своей страны и ее процветании. Я являюсь инициатором многих социальных и инфраструктурных проектов. Для меня это важно, но без команды я бы ничего не смог сделать. Мы практически единственная сила, которая сегодня оказалась в немилости у властей, потому что именно в нас они видят опасность. Они столько раз нарушали законы и прекрасно понимают, что их ждет.

«У нас в 10 раз выросли цены на газ и электроэнергию»

— Какие стратегии вы рассматриваете для победы над Майей Санду?

— Стратегия очень проста — это честность и правда. Когда я в первый раз в жизни баллотировался в мэры города Оргеева, получил большинство в первом туре. При этом все мне говорили, что наберу не более 3% голосов. Я приходил к людям на встречи и говорил очень честно, что ничего не понимаю в городском управлении и не знаю, в чем заключается работа мэра города. Но я дал слово, что, если меня изберут, сделаю все, чтобы люди жили лучше. Я сдержал его перед людьми. Может быть, это было не очень красиво, зато правда.

Сегодня мы тоже должны говорить людям правду в глаза. Европа навязала Молдавии свою моду. Но Европа — это просто модное слово, которое, по сути, абсолютно ничего не несет для жителей Молдавии.

У нас в 10 раз выросли цены на газ и электроэнергию, отсутствует рынок для сельхозпроизводителей. Из страны в среднем за год уезжают 6% населения. Это показатели того, что государство и люди стали жить гораздо хуже. Сейчас у нас решающий момент: выиграть или проиграть. Не у нас, как у блока или партии и политиков, нет, — у страны! Узурпаторы с Запада обязательно предпримут следующий шаг, чтобы лишить Молдавию суверенитета и подложить ее под Румынию.

— Вы недавно заявили, что Майю Санду нужно судить. Почему?

— Санду — настоящий узурпатор, она узурпировала систему правосудия в стране. Сегодня прокуратура — это тотально управляемый орган. Суды жестко действуют по указке президента. Конституционный суд в большинстве случаев выносит решения, которые выгодны администрации главы государства. Молдавия — это страна, которую захватила банда приспешников Санду! По этой причине ее необходимо карать.

Мы видим, что происходит в республике, — это просто беспредел. Избранного главу Гагаузской автономии, согласно конституции, обязано утвердить правительство, но президент не подписывает назначение. Она прямо нарушает закон. Такой президент должен сидеть в тюрьме!

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Майя Санду

Молдавия может стать Румынией

— Какая судьба уготована Молдавии при действующей власти и какие вы видите альтернативы?

— Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдем в Румынию, нам отсыпят каких-то денег, и вы станете жить лучше». Но мы потеряем государство и суверенитет. Это катастрофа, потому что на самом деле мы не нужны Евросоюзу.

Молдавия выгодна представителям ЕС просто как земля, которую они превратят либо в поле боя, как Украину, они любят это делать, либо еще в какой-то отросток. Или откроют заводы по переработке мусора.

Я вижу будущее нашей республики и уверен, что мы его сможем достигнуть, как суверенное государство, часть ЕАЭС и близкий друг России, Белоруссии, Казахстана, а также многих других стран. Молдавия вернет рынки для продажи сельхозпродукции и других товаров. Если вернем рынки, сможем выстроить производство. Выстроим производство — дадим рабочие места, вернем людей домой. Сможем добиться, я уверен, супервыгодных условий для цен на газ и электроэнергию.

Я считаю, что будущее Молдавии — вместе со странами СНГ, с постсоветским государствами. Мы должны быть на единой платформе в области экономики, внешней политики, а также политики безопасности. Нужно поддерживать друг друга и идти бок о бок.

— Что вы думаете о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в глазах Запада стал пророссийским политиком?

— Покушение на любого человека — это ужасно, в особенности на государственного деятеля, который защищает интересы людей, а не свои. Мы понимаем, что Запад сегодня готов на все. Война, которая ведется на Украине, — это, по сути, тотальная вина Запада, потому что ее можно было остановить. Но они делают все, чтобы это происходило.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Илан Шор

Какие цели ставит перед собой Шор

— Вы объявили о возвращении к активной политической деятельности, планируете смену внешнеполитического курса Молдавии в пользу ЕАЭС. Какими будут ваши первые практические шаги?

— Молдавия должна восстановить все договоры, которые были расторгнуты, сесть за стол переговоров с Евразийским союзом и найти возможность как можно скорее стать его членом. Кишинев должен провести переговоры с Россией по вопросу восстановления всех торгово-экономических отношений. Есть целый набор действий, которые необходимо предпринять. Это можно сделать буквально в течение месяца, если действительно захотеть.

Руководство Молдавии должно в первую очередь преследовать интересы своего народа, а не западных кураторов и правителей. Сегодня молдавские власти — это западные ставленники, которые получают зарплату на Западе и отстаивают его интересы. Им нет никакого дела до интересов людей. Это должно измениться.

— Вы надеетесь, что в октябре, когда в Молдавии состоятся выборы, ситуация изменится?

— Я уверен в этом.

— Уверены в победе?

— Да! Моя цель — стать премьер-министром Молдавии, восстановить, построить богатую и счастливую страну.

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ, справа) и Майя Санду, президент Республики Молдова

— Мирным или немирным путем?

— Это решает народ.

— Что бы вы ответили оппонентам на обвинения в хищениях и уклонении от уплаты налогов? Какова ваша позиция?

— Я неоднократно заявлял, что это тотальный фейк (Шору было предъявлено обвинение в организации масштабной финансовой махинации, которая привела к банкротству одного из крупнейших банков Молдавии, и в выводе $1 млрд из банковской системы. Апелляционная палата Кишинева приговорила его к 15 годам тюрьмы заочно. — NEWS.ru). Можно много говорить, но это уже доходит до маразма! Мои адвокаты утверждают в суде в США, что, по сути, главный свидетель по моему делу публично объявляет, что его показания были написаны не им, а прокурорами, и он их подписал. О каком деле мы вообще можем говорить? Это дешевая фикция, которая была создана против меня западными службами для захвата банковского сектора, в том числе и моих банков, которыми я руководил.

— Кишинев просил Москву вас выдать, но получил отказ. Что для вас это значит?

— Кишинев просил и Израиль меня выдать. Власти делают это лишь потому, что я являюсь их политическим оппонентом. В странах, которые чтят правосудие, где исполняют закон, конечно же, в первую очередь смотрят на документы. Когда в них видят тотальную фикцию, это уже просто смешно.

— Вы сейчас не занимаетесь бизнесом, только политикой?

— Я занимаюсь в основном политикой. Но, конечно же, у меня есть партнеры. У меня нет времени заниматься бизнесом, но обязательно вернусь к этому, как только наведу порядок дома.

— Ваша супруга — известная в России певица Жасмин. Как она помогает, поддерживает вас?

— Мы уважаем цели друг друга. Это и есть залог успеха. Супруга морально поддерживает меня, следит за домом, бытом и детьми. Это очень важно, потому что, когда ты 24 часа в бою, то должен знать, что тылы прикрыты.

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