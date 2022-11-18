Многовекторный Токаев: что будет после президентских выборов в Казахстане Нынешнего казахстанского президента считают противоядием от возможной смуты в стране

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

Внеочередные президентские выборы в Казахстане намечены на 20 ноября. Их инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, несмотря на то что срок его полномочий истекает лишь в 2024 году. Всего зарегистрировано шесть кандидатов в президенты, но в убедительной победе Токаева уже в первом туре никто не сомневается. «Смелым экспериментом» и «удачным предвыборным ходом» в Республике Казахстан (РК) назвали его инициативу по ограничению полномочий главы государства одним сроком — она добавила ему популярности в обществе. Однако, с другой стороны, инициативу неоднозначно восприняла политическая элита, которая не привыкла к такой частой смене президентов в стране — за 31 постсоветский год в Казахстане было лишь два главы государства. К чему может привести модернизация политической системы «по-токаевски» уже после выборов? Об этом в материале NEWS.ru.

Полумеры на опасном демократическом пути

Действующий президент ещё прошлой весной заявил о планах по модернизации политической и правоохранительной систем, по укреплению судебной власти. Он пообещал уйти от «суперпрезидентской» формы правления своего предшественника Нурсултана Назарбаева, повысить роль парламента. С тех пор Токаев стал говорить на своих многочисленных встречах о необходимости «повернуться к простому человеку», президента страны назвал «наёмным менеджером».

Эксперты полагают, что к этим изменениям его подвигли ухудшающаяся экономическая ситуация в стране и «Кровавый январь» этого года, в котором погибло не менее 238 человек, когда митинги против повышения цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Сейчас Токаев пытается преподнести себя обществу в качестве реформатора.

Президент просто был вынужден объявить внеочередные выборы — время работало против него, полагает экс-кандидат в президенты Казахстана 2019 года Амиржан Косанов.

Надо признать, что Токаеву не повезло: он вынужден отвечать за плачевные результаты 30-летнего единоличного правления Назарбаева. В стране нарастает общее недовольство из-за резкого падения уровня жизни. Конечно, есть и внешние объективные причины, но внутренних причин, связанных с некомпетентностью и нерешительностью назначенного Токаевым правительства, тоже хватает. Нельзя исключать также и возможность политического реванша со стороны отстраненных от власти и кормушки кланов, которые будут подогревать имеющиеся в обществе протестные настроения. Эти обстоятельства заставили Токаева объявить внеочередные выборы, что не способствовало росту его авторитета в народе, к тому же на них не допустили реальных конкурентов, — подчеркнул казахстанский политик в беседе с NEWS.ru.

Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости

По словам Косанова, предвыборная риторика Токаева в принципе правильная, у него очень много здравых идей, многие инициативы находят поддержку в обществе. Но его меры недостаточны, тем более для проведения коренных политических реформ. Поэтому начинания президента вызывают справедливую критику со стороны демократических сил, утверждает казахстанский политик. Например, казахстанские правозащитники заявили об отсутствии конкуренции на нынешних выборах. Так, Лукпан Ахмедьяров назвал в местных СМИ Токаева учеником Назарбаева в выстраивании барьеров для потенциальных конкурентов.

Если бы цель заключалась в реальных политических реформах, чтобы казахстанцы действительно могли сами выбрать себе президента, тогда бы Токаев начал с формирования условий для легитимных и конкурентных выборов. В частности, он мог убрать абсолютно дикую норму, что кандидат в президенты должен иметь пятилетний опыт работы на госслужбе, убрал бы дискриминационные ограничения по возрасту и месту рождения кандидата (он должен быть не моложе 40 лет и быть гражданином Казахстана по рождению. — NEWS.ru), — заключил правозащитник.

Впрочем, далеко не все склонны расценивать нынешние выборы как безальтернативные. Экс-депутат парламента РК Сергей Жалыбин, напротив, считает их конкурентными, поскольку «новые лица всегда вызывают интерес», а от участников прошлых избирательных кампаний люди уже устали. По его прогнозам, на выборах многие проголосуют за выдвиженца партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева и политика и писателя Каракат Абден.

Как стать «анти-Елбасы»?

Провластные политики и эксперты в ходе предвыборной программы много говорили о том, что Токаев закладывает новую политическую культуру в стране, идя на демократизацию политической системы. В заслугу ему ставят внесение поправок в конституцию, согласно которым президент несколько сокращает свои полномочия в пользу парламента, вводится запрет на членство главы государства в политических партиях и запрет на занятие близкими родственниками президента руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.

Реформы нужны Токаеву, чтобы дистанцироваться от первого президента РК Нурсултана Назарбаева, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов.

Власть он получил от Елбасы, который придерживался схемы: первым делом — экономика, а политика и права человека вторичны. Токаев стремится стать «анти-Елбасы». Это даст ему легитимность, поскольку он не хочет оставаться «преемником Назарбаева». Он предлагает политические реформы, чтобы избавить страну от «суперпрезидентской республики», «повернуться лицом к людям», ввести верховенство закона. Это своеобразный казахстанский Вацлав Гавел. Но чехи полностью поддерживали Гавела в его сломе коммунистической системы. Казахстанцы, скорее всего, «своего Гавела» не поймут, они привыкли к харизматичному вождю восточного типа. Токаев умеет говорить с мировыми лидерами, но не умеет — со своим глубинным народом, — убеждён политолог.

Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press Нурсултан Назарбаев, 2021 год

Российский политический аналитик и востоковед Алексей Малашенко, напротив, считает, что популярность Токаева в стране во многом базируется на его либерализме:

Если страна хочет развиваться, то она должна отказываться от авторитаризма. Токаев это хорошо понимает. Но после Назарбаева в Казахстане очень сложно не то что реформировать общество, а даже только «подредактировать». Кто-то говорит, что это всего лишь видимость демократизации, кто-то верит на самом деле в его желание что-то постепенно трансформировать. Я верю в намерение Токаева демократизировать страну, — уточнил востоковед в беседе с NEWS.ru.

Как отметил Малашенко, в первую очередь Токаев нацелен на развитие экономики, понимая, что добиться этого без политических реформ невозможно. При этом менять привычную обществу традицию очень непросто, на это уйдёт много времени. Людей предстоит убедить, например, что альтернативное голосование даст им гораздо больше пользы, чем формальные выборы. Конечно, сейчас невозможно сказать, до какого уровня свобод дойдёт Токаев, тем более что опыт Центральной Азии показывает, что эти процессы продвигать сложно. Но то, что действующий президент взялся за демократизацию, уже характеризует его как прогрессивного политика, заключил востоковед.

Демократизация Токаева — это палка о двух концах. В ней заключаются серьёзные риски, которые он может ощутить уже в ближайшие годы, полагает Анвар Акматов.

Процесс демократизации очень опасен для авторитарных обществ. Токаев предлагает для своей восточной страны западную формулу: президент — это наёмный менеджер. Получается, что он отказывается от статуса вождя, разрушает президентскую сакральность, как её понимают в Азии. На Западе эту сакральность президенту даёт народ, поскольку лидер получает полномочия снизу. Но у нас другая культура. Власть держится на элитах, их консенсусах, а не на «доверии избирателей». Очень легко «наёмному менеджеру» западного типа потерять рычаги управления в восточном обществе, — считает собеседник интернет-издания.

Наиболее громкой инициативой Токаева и в то же время опасной для Казахстана эксперт назвал ограничение президента одним сроком полномочий.

Это сильный и смелый эксперимент, — продолжает Акматов. — Он как бы громко говорит элитам: я уйду через семь лет! В нашем регионе нет традиции подобной передачи власти. Лишь президент Киргизии Атамбаев не стал продлевать свои полномочии и ушёл. Но теперь он в тюрьме. В спокойном отходе от власти после «честных выборов» не заинтересовано в том числе окружение действующего президента. Эти люди хотят сохранять своё влияние не семь лет, а пока живут — это не прихоть, а вопрос их безопасности, они не хотят оказаться там, где сейчас находится Атамбаев. Ведь после передачи власти Назарбаевым Токаеву окружение Елбасы не хотело расставаться со всеми своими полномочиями. Это привело к «Кровавому январю». Тогда назарбаевцев удалось потеснить.

Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости Агитационные плакаты кандидатов в президенты Казахстана на одной из улиц в Алма-Ате

На взгляд Акматова, примерно через пять лет теперь уже задумается окружение Токаева: не пора ли втихаря ставить на нового лидера, если старый уходит? А кто придёт вместо Токаева? Если он выберет преемника, то согласится ли тот на альтернативных кандидатов при голосовании? Не только элиты, но и общество окажется в панике — выбирать президентов «по-западному» никто не умеет. В стране появится опасность дестабилизации — различные силы начнут борьбу за власть. И тут могут возникнуть экономические риски. Вряд ли инвесторы продолжат вкладывать средства в нестабильную страну, предполагает эксперт.

Время меняет людей и общество, иногда этот процесс проходит быстро. Казахстанское общество уже совершенно не такое, каким многие СМИ показывали его в январе нынешнего года, оно меняется на глазах, утверждали другие собеседники NEWS.ru.

Это хорошо видно даже по нынешним выборам, — считает руководитель общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев. — Поддержка Токаева и его реформ большая, особенно это проявляется на примере алмаатинцев. Во всех странах в крупных городах традиционно активность на выборах ниже, чем в целом по стране. Также было у нас и в Алма-Ате. Но сейчас к выборам интерес огромный. Такое ощущение, что весь город единогласно поддерживает Токаева. Процент проголосовавших, уверен, будет высок.

«Младший брат» вырос из возраста «послушания»

В Казахстане болезненно реагируют на жёсткие заявления некоторых российских политиков, общественных деятелей и журналистов на тему «Нужно ли было Москве помогать Токаеву в январе нынешнего года?». Не секрет, что в российских СМИ и блогосфере президента Казахстана называют «предателем по отношению к Москве». Список претензий авторов таких публикаций основателен:

Токаев демонстративно отказался признавать «квазигосударства» в Донбассе.

Астана фактически поддерживает Киев в вооружённом конфликте с Москвой.

СМИ Казахстана преподносят Украину как жертву в ходе специальной военной операции, в городах проходят митинги в поддержку Украины.

Казахстан ввёл запрет на символы СВО «Z» и «V».

Власти РК в четвёртый раз ввели в нынешнем году запрет на проведение парада в честь Дня Победы.

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил в интервью первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Фото: akorda.kz Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

На самом деле, отмечают как российские, так и казахстанские эксперты, эти придирки не меняют общей картины сотрудничества между Москвой и Астаной. Союзнические отношения двух страх продолжатся и после президентских выборов, убеждён Всеволод Лукашев.

Россия и Казахстан идут рука об руку. Президент Токаев предложил создать международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ. Это уже показатель его хорошего отношения к России. Для того чтобы проводить реформы, Казахстану нужна поддержка не только гражданского общества, но и соседних дружественных стран, тем более Москвы. Но в наши отношения пытаются всё время вмешаться «западные партнёры». Они финансируют здесь конкретные организации и общественных деятелей, журналистов — навязывают им антироссийские идеи, пытаются повысить градус политической нетерпимости. Впрочем, это уже не работает, — сказал казахстанский общественный деятель.

Но отношения между Москвой и Астаной уже не должны строиться по схеме «старший — младший брат», считает Амиржан Косанов.

Казахстан и Россия обречены, в хорошем смысле этого слова, жить в дружбе и согласии: любой шаг в сторону конфронтации с той или иной стороны вызовет такие катаклизмы, что никому мало не покажется. Однако, с учетом сложившихся геополитических реалий Москва должна осознать, что на дворе XXI век и понятий «старший» и «младший» брат на постсоветском пространстве уже не существуют. Москва должна с пониманием относиться к стремлению Астаны вести многовекторную политику, в то же время сохраняя добрососедские отношения с Россией и не нанося ущерба традиционной дружбе. Иначе Россия может потерять Казахстан как ближайшего партнера. Нужно ли это Кремлю, внешнеполитическое поле которого сжимается, как шагреневая кожа? Амиржан Косанов казахстанский политик

Анализируя внешнюю политику президента Токаева, эксперты приходят к выводу, что многовекторность — это наиболее эффективный способ существования для современного Казахстана. Астане удаётся ему следовать грамотно, не нарушая паритета между Россией, Западом и Китаем. Со стороны этих центров силы если и звучит критика в адрес Казахстана, то, как правило, умеренная, не переходящая «красные линии». Во-многом это потому, что опытный профессиональный дипломат Токаев умеет говорить партнёрам как «да», так и «нет». Но главное, что он не меняет свою позицию под чьим-либо давлением. Это даёт надежду, что и политическую реформу в своей стране Токаев сможет довести до конца, мирно передав через семь лет власть другому президенту.