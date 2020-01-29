Михаил Мишустин, недавно занявший пост главы правительства России, в ближайшее время совершит первую зарубежную поездку в новом качестве. 31 января премьер-министр посетит Казахстан, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Сама по себе эта поездка — наглядное свидетельство того, что новый глава кабмина активно займётся не только решением внутренних экономических проблем России, но и попытается «перезапустить» её отношения с соседями.

Ожидается, что в ходе заседания Совета его члены обсудят, в частности, переход к расчёту в национальных валютах государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшую интеграцию в рамках объединения. Президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре в ходе прямой линии, достаточно высоко оценил интеграционные процессы в ЕАЭС, — очевидно, это направление станет одним из ключевых и в работе нового премьера.

Показательно, что за несколько дней до визита в Казахстан Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках Евразийской экономической интеграции. Как отмечается на сайте российского правительства, участники встречи приняли «конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе».

На данный момент в ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия (а также Молдавия на правах наблюдателя). В качестве наблюдателя к объединению может в ближайшее время примкнуть и Узбекистан, руководство которого уже неоднократно заявляло о заинтересованности в возможности вступления с Союз.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, задача Мишустина в этих условиях — «перезапустить» сотрудничество стран-участниц ЕАЭС, которое при Дмитрии Медведеве застопорилось. Новому же премьеру, вероятно, поможет его опыт работы на посту руководителя российской Федеральной налоговой службы, считает аналитик.

Russian Government Press Office/Global Look Press

Сам по себе этот визит — демонстрация внешнеполитических приоритетов Москвы. Казахстан — стратегический союзник и главный экономический партнёр России. Если посмотреть на несырьевой экспорт, то это крайне важное для нашего государства направление. Российская сторона поставляет туда многие промышленные товары, таким образом Казахстан органически является частью евразийской экономики и одним из столпов ЕАЭС. Визит Мишустина, по всей видимости, должен придать новый импульс двусторонним связям, поскольку не секрет, что при Медведеве не только экономика России, но и отношения внутри Евразийского союза претерпели определённый застой, накопились проблемы, которые необходимо оперативно решать. Юрий Солозобов директор международных проектов Института национальной стратегии России директор международных проектов Института национальной стратегии России

Среди них, например, вопросы фитосанитарного контроля, различные ограничения, касающиеся ввозимых товаров, и т. д. Всё это, отмечает Солозобов, может показаться незначительным с точки зрения большой политики, но это бьёт по карманам простых граждан и вносит нервозность в межгосударственные отношения: у некоторых возникает ощущение, будто Россия в евразийском проекте «гребёт под себя», не учитывая мнения своих партнёров.

Эти проблемы и надо разрешать. На мой взгляд, необходима ревизия всех экономических отношений внутри ЕАЭС. Должны быть чёткие правила, которые позволили бы большому общему рынку развиваться, — сказал эксперт.

В этом плане Мишустин как налоговик, человек, обладающий объективной информацией, может придать двусторонним отношениям прагматизм и рациональность, заключил Солозобов.