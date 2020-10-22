Минздрав рассказал о состоянии раненного в Карабахе российского журналиста

https://static.news.ru/photo/af399fe4-145f-11eb-ac54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Российский журналист Юрий Котенок, раненный в городе Шуши в Нагорном Карабахе, чувствует себя лучше. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, пострадавший готов к перелёту в Москву.

Состояние российского гражданина Юрия Котенка, ранее получившего ранение в Нагорном Карабахе, улучшилось. Медицинских противопоказаний для его перелёта в Москву нет, — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Юрий Котенок был ранен в результате обстрела собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре Шуши 8 октября. Помимо него, пострадали ещё двое человек — корреспондент издания «Офицеры России» Левон Арзанов и сопровождавший группу журналистов Грант Баладян.

Арзанова и Баладяна позднее доставили в Россию, Котенок оставался в Ереване. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находился в коме. 10 октября он пришёл в сознание, стал самостоятельно дышать и говорить.

NEWS.ru сообщал, что Азербайджан допустил введение в в зону конфликта в Нагорном Карабахе наблюдателей и миротворцев. Глава государства Ильхам Алиев добавил, что Баку выдвинет свои условия, на которых в Карабах смогут войти сторонние силы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.