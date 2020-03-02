В Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса. При этом Минздрав намерен перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, рассказала главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.
У нас зарегистрировано уже три случая Covid-19, это высокая степень достоверности, — отметила Жукова.
Она добавила, что заболевшие выявлены в Минске и Витебске. В связи с этим сотрудники системы здравоохранения займутся поиском и обследованием людей, которые контактировали с больными,
Как ранее писал NEWS.ru, Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
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