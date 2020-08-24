В Минске допустили наличие яда в прилетевших из Литвы шариках

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В подвеске воздушных шаров, которые были запущены в Белоруссию с территории Литвы, могло быть ядовитое вещество. Об этом заявил исполняющий обязанности замкома Военно-воздушными силами и войсками ПВО республики Олег Орлов.

Он пояснил, что безобидные на первый взгляд шарики могут представлять угрозу безопасности полётов, в том числе гражданских воздушных судов.

Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее, — цитирует Орлова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

По его словам, в Минске расценивают инцидент как провокацию со стороны Литвы. При этом Орлов подчеркнул, что белорусские лётчики действовали в полном соответствии с нормами международного права и границу с Литвой не нарушили.

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО Белоруссии перехватили зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Инцидент произошёл вечером 23 августа в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района. Оружие при этом не применялось.