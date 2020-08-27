Белорусская милиция опровергла задержание журналистов

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Сотрудники белорусской милиции не задерживали журналистов у площади Свободы в Минске, а доставили их в РУВД для проверки документов.

Об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своём Telegram-канале. Согласно её заявлению, представителей СМИ отвезли в Октябрьское РУВД, чтобы убедиться, что у них есть документы, подтверждающие «законность их профессиональной деятельности».

Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены, — пообещала пресс-секретарь.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко.

27 августа белорусские силовики задержали российских журналистов, передавал NEWS.ru. В числе задержанных оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылёв, который, как и его коллеги, собирался освещать протестную акцию на площади Свободы.