Минск подготовит предложения по расширению полномочий Совмина Белоруссии

Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по расширению полномочий правительства республики и местных органов власти создана в Белоруссии, заявили представители пресс-службы Совмина страны.
Распоряжением премьер-министра Беларуси от 4 сентября 2020 года... создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства Республики Беларусь и местных органов власти, — передаёт официальный сайт кабмина.
В сообщении Совмина также говорится, что межведомственную комиссию возглавит первый вице-премьер Николай Снопков. До 20 сентября 2020 году структуре поручили проанализировать законодательство республики по ряду вопросов. Речь идёт, в том числе, о вопросе административно-территориального устройства, одобрения генпланов, архитектурной и градостроительной деятельности, согласовании кадровых назначений и других задач.