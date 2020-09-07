Минск подготовит предложения по расширению полномочий Совмина Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о недопустимости жестоких действий белорусских властей по отношению к членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Андрею Егорову и Ирине Сухий.

Он отметил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства, — написал политик в Twitter....