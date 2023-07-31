Минобороны Белоруссии внедрило БПЛА во все рода войск

Беспилотные летательные аппараты успешно внедрены во все рода войск Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Он поздравил военнослужащих с годовщиной образования управления применения и развития БПЛА. По его словам, которые приводит БелТА, на внедрение дронов в армию ушло 15 лет кропотливой работы. В ходе нее была создана необходимая техническая база и организована подготовка соответствующих специалистов.

Без подразделений БАК (беспилотных авиационных комплексов. — NEWS.ru) сегодня не обходится ни одно значимое мероприятие оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил, а беспилотные летательные аппараты приняты на вооружение во всех родах и видах войск, — подчеркнул министр.

По словам Хренина, на вооружении армии находятся самые современные беспилотные авиационные комплексы, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию министерства обороны страны с различными предприятиями и организациями. Министр пожелал всем военнослужащим благополучия и новых успехов в службе.

Российская армия активно применяет беспилотные летательные аппараты в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщалось ранее, дрон «Ланцет» успешно уничтожил немецкий танк Leopard, переданный Киеву западными партнерами.