Минобороны Азербайджана рассказало о ситуации на границе

https://static.news.ru/photo/843f6c36-c81c-11ea-b100-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района стабильная, однако напряжённость всё ещё сохраняется, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

По его словам, Вооружённые силы Армении обстреливают азербайджанские позиции вдоль границы из автоматов и иного стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных орудий обстрел наших позиций не ведётся. Ситуация на этом участке границы находится под нашим контролем, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. Вагиф Даргяхлы уточнил, что на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.