Минобороны Азербайджана рассказало о ситуации на границе

Ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района стабильная, однако напряжённость всё ещё сохраняется, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
По его словам, Вооружённые силы Армении обстреливают азербайджанские позиции вдоль границы из автоматов и иного стрелкового оружия.
Из крупнокалиберных орудий обстрел наших позиций не ведётся. Ситуация на этом участке границы находится под нашим контролем, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. Вагиф Даргяхлы уточнил, что на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.
Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
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