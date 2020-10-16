Министры обороны РФ и Казахстана обновили договор о сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/ca6988ae-0fbb-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев Фото: gov.kz

Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали в Нур-Султане двусторонний договор о военном сотрудничестве. Он заменит соглашение 1994 года, основные положения которого уже реализованы.

По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, — сообщили в Минобороны Казахстана.

Сотрудничество планируется осуществлять в подготовке военных кадров, поставке вооружения и техники, участии в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки. Обновлённый договор содержит новые направления и формы взаимодействия, в частности в сферах миротворческой деятельности, противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также культуры и спорта.

В приложение к договору разрабатывается также программа стратегического партнёрства в военной области между странами на трёхлетний период.

Как писал NEWS.ru, ордена семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в городе Арысь, вручил Нурлан Ермекбаев. Соответствующий указ подписал президент и верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны Касым-Жомарт Токаев. Погибших наградили «за мужество и самоотверженность» во время тушения пожара на складе боеприпасов. 24 июня на одном из военных складов рядом с Арысью в Туркестанской области Казахстана произошло возгорание, после которого начались взрывы боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека.