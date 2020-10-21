В МО Армении заявили о недостатке времени для освоения Су-30СМ

https://static.news.ru/photo/27003172-13c6-11eb-b037-fa163e074e61_660.jpg Су-30СМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приобретение Арменией российских истребителей Су-30СМ было частью программы военных реформ, которую Ереван не успел реализовать, рассказал чиновник из армянского оборонного ведомства.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян в интервью Civilnet констатировал , что у армянской стороны не было времени на освоение истребителей. По его словам, «сложную технологию невозможно освоить за шесть месяцев».

Ованисян рассказал, что в рамках концепции реформ Армения также заключила договор о модернизации самолётов Су-35, соглашения о приобретении вертолётов и дронов. Все эти действия осуществить в срок не удалось, так как в Нагорном Карабахе возобновились бои.

Как передавал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Еревана, неприемлемо для Баку.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём