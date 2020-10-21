В МО Армении заявили о недостатке времени для освоения Су-30СМ

Приобретение Арменией российских истребителей Су-30СМ было частью программы военных реформ, которую Ереван не успел реализовать, рассказал чиновник из армянского оборонного ведомства.
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян в интервью Civilnet
Ованисян рассказал, что в рамках концепции реформ Армения также заключила договор о модернизации самолётов Су-35, соглашения о приобретении вертолётов и дронов. Все эти действия осуществить в срок не удалось, так как в Нагорном Карабахе возобновились бои.
Как передавал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Еревана, неприемлемо для Баку.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём