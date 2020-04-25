Минфин Украины запретил чиновникам говорить слово «дефолт»

Минфин Украины составил список слов, которые чиновники не могут употреблять в публичных разговорах о государственном долге.
Не используйте запрещённые слова в публичных коммуникациях на тему государственного долга: дефолт, технический дефолт, реструктуризация, — говорится в документе, опубликованном агентством «Украинские новости».
Также под запретом слова «рецессия», «упадок экономики», «проблемы с ликвидностью» и другие.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стал более жёстким и менее доверчивым за год пребывания у власти. По его словам, он больше не питает иллюзий в отношении честности многих чиновников и политиков. Он выразил сожаление, что растратил слишком много времени на некоторых людей, «будучи с ними очень либеральным».
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