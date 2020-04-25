Минфин Украины запретил чиновникам говорить слово «дефолт»

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Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии закрыли для посещения. По некоторым данным, там есть случаи заражения коронавирусом. Именно сюда приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху.

О заболевших сообщает издание news.21.by со ссылкой на медика Смолевичской центральной районной больницы. При этом в Борисовской епархии отрицают, что в монастыре есть заразившиеся, пишет TUT.BY. Однако там подтвердили, что...