Милонов включён в чёрный список Азербайджана

https://static.news.ru/photo/d47b6dc6-0fed-11eb-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несогласованный с Азербайджаном визит в Нагорный Карабах стал причиной включения депутата Госдумы Виталия Милонова в чёрный список. Об этом сообщили в МИД республики.

В ведомстве решительно осудили поездку Милонова в непризнанную НКР, состоявшуюся «в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана», сообщает РИА Новости.

Впервые чёрный список иностранцев, которые посетили НКР без согласования с Баку, был обнародован в 2013 году. Этим лицам запрещён въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Глава Азербайджана в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

12 октября Минобороны Азербайджана обнародовало первые кадры из освобождённого села Сулейманлы Джебраильского района, писал NEWS.ru.