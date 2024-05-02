Мигранты атаковали польских военных на границе с Белоруссией

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией, сообщили представители Службы охраны границы Польши. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Отмечается, что в ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.

Вчера (1 мая 2024 года. — NEWS.ru) дважды было совершено нападение на польские патрули. В ходе одного из нападений сотрудника погранслужбы ударили камнем в лицо, в результате потребовалось медицинское вмешательство, — рассказали в пресс-службе погранохраны.

Отмечается, что это уже не первый случай прорыва границы с Польшей. Согласно статистическим данным, представленным польской стороной, лишь в апреле было зафиксировано около 5,3 тысячи попыток проникновения на территорию республики. Для стабилизации ситуации на помощь пограничникам были направлены солдаты.

Как сообщалось ранее, погранслужба Украины задержала мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией. Отмечается, что мужчина переплывал реку Днестр на надувном матрасе, когда был замечен дроном. Он признался, что пытался уклониться от мобилизации, действуя по инструкции, купленной в Сети за 200 тысяч рублей. При этом он должен был перечислить еще 200 тысяч рублей после пересечения границы.