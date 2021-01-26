МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за слов Милонова

https://static.news.ru/photo/3fa6c418-5ff0-11eb-9970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi/Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan/facebook.com

Временного поверенного в делах посольства РФ в Баку вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за слов депутата Государственной думы Виталия Милонова об азербайджанцах в Нагорном Карабахе.

Двадцать шестого января 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Баку был вызван в Министерство иностранных дел, — сообщили в МИД.

Там отметили, что российскому дипломату рассказали о неприемлемости заявлений Милонова в адрес Азербайджана и его граждан. Такие слова полностью противоречат отношениям, сложившимся между государствами.

В ходе встречи было подчёркнуто, что слова Милонова не отражают официальную российскую позицию. А такие шаги направлены на нанесение ущерба взаимоотношениям двух стран, передаёт РИА Новости.

Высказывание Милонова прозвучало в эфире армянского телеканала. Он позволил себе неуважительные высказывания в адрес Азербайджана. Ранее российскому политику уже запретили въезд в Азербайджан за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.