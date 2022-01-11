Мэр Алма-Аты объяснил бездействие силовиков во время беспорядков

Аким (мэр) города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев заявил, что силовики не смогли дать отпор нападавшим во время беспорядков, поскольку не были вооружены боевым оружием. У них имелись лишь дубинки и щиты, отметил он в беседе с РБК.

Большинство из них [было] вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было, — подчеркнул аким.

Он добавил, что, когда 4–5 января начались беспорядки, в городе находились только нацгвардия, служба полиции и некоторый контингент военнослужащих-курсантов. Они не сдались, считает глава Алма-Аты.

Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают всё, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно, — сказал Сагинтаев.

По его словам, хотя оружия у силовиков не было, приказа стрелять на поражение им не поступало.

Ранее стало известно, что Бакытжан Сагинтаев смог выжить во время покушения благодаря профессионализму своего водителя. Об этом он рассказал каналу RTVI. Во время протестов его автомобиль обстреляли из автоматов. Водитель был ранен, но, несмотря на это, он смог уйти от погони. За нами было несколько машин, и они нас добивали, объяснил Сагинтаев.