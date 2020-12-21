МЧС РФ доставило новую партию гуманитарной помощи в Карабах

https://static.news.ru/photo/b2c77c6c-429a-11eb-958b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Представители МЧС России доставили очередную партию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 7 железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из Российской Федерации. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что материалы уже доставлены в Степанакерт. Позже их распределят по пунктам выдачи в различных районах региона. Эта партия гуманитарной помощи стала второй, доставленной МЧС по железной дороге. В общей сложности прибыло девять вагонов из ожидающихся 54.

Ранее NEWS.ru сообщал, что офицер российской армии погиб при разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом информировало Министерство обороны России. Инцидент произошёл 17 декабря. Погибший был членом группы разминирования Международного противоминного центра.

В Минобороны отмечают, что офицеру после подрыва оперативно оказали медицинскую помощь, однако он скончался при транспортировке в медучреждение. Семье военнослужащего окажут всю необходимую поддержку и помощь.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.