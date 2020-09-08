Матвиенко в конце сентября посетит Белоруссию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена лично принять участие в форуме регионов России и Белоруссии.
Об этом рассказал российский посол в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев в ходе выступления на мероприятии, посвящённом памяти жертв блокады Ленинграда,
Мезенцев также напомнил, что тема блокады Ленинграда является очень личной для Матвиенко, которая много лет возглавляла город.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Матвиенко призвала активнее привлекать женщин-лидеров в общественную повестку и задействовать их для решения острых проблем. По мнению сенатора, мир устал от брутальной мужской политики. Об этом она заявила на полях конкурса управленцев «Лидеры России».
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