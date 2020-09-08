Матвиенко в конце сентября посетит Белоруссию

https://static.news.ru/photo/c11ab704-f1e4-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/vk.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена лично принять участие в форуме регионов России и Белоруссии.

Об этом рассказал российский посол в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев в ходе выступления на мероприятии, посвящённом памяти жертв блокады Ленинграда, предаёт ТАСС. Форум пройдёт 28-29 сентября в Минске и Минской области. Матвиенко выступит в качестве ведущей вместе с Натальей Качановой, председателем верхней палаты белорусского парламента.

Мезенцев также напомнил, что тема блокады Ленинграда является очень личной для Матвиенко, которая много лет возглавляла город.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Матвиенко призвала активнее привлекать женщин-лидеров в общественную повестку и задействовать их для решения острых проблем. По мнению сенатора, мир устал от брутальной мужской политики. Об этом она заявила на полях конкурса управленцев «Лидеры России».