В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество

В Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды, сообщает РИА Новости.

В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента приостановлено движение метро по всем направлениям Ташкентского метрополитена, — говорится в сообщении.

Специалисты работают над исправлением неисправности.

Аэропорт Ташкента из-за отключений не принимает рейсы, а воздушная гавань в Бишкеке перешла на автономное энергообеспечение, аэропорт работает не в полном режиме. В Ташкенте и Бишкеке отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.

Отмечается, что в центре Алма-Аты, ниже проспекта Абая перебоев с электричеством не наблюдается. По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.

Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка. В ходе заседания было принято решение об интеграции национальных рынков стран — участниц ЕАЭС. Они смогут в приоритетном порядке обеспечивать электроэнергией другие государства объединения.