В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:00, 25 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды, сообщает РИА Новости.
В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента приостановлено движение метро по всем направлениям Ташкентского метрополитена, — говорится в сообщении.
Специалисты работают над исправлением неисправности.
Аэропорт Ташкента из-за отключений не принимает рейсы, а воздушная гавань в Бишкеке перешла на автономное энергообеспечение, аэропорт работает не в полном режиме. В Ташкенте и Бишкеке отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.
Отмечается, что в центре Алма-Аты, ниже проспекта Абая перебоев с электричеством не наблюдается. По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны саварией в объединённой энергосистемеЦентральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.
Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка. В ходе заседания было принято решение об интеграции национальных рынков стран — участниц ЕАЭС. Они смогут в приоритетном порядке обеспечивать электроэнергией другие государства объединения.