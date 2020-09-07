Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9dc13254-f1aa-11ea-9031-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfa.gov.by

Членов Координационного совета Белоруссии насильно выдворили за пределы республики. Об этом сообщили в МВД Украины.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, это не был добровольный выезд оппозиционеров.

Отмечается, что Марию Колесникову выдворить из страны не удалось, поскольку во время фактической депортации она порвала свой паспорт, в результате пограничники её не пропустили и она смогла остаться на территории Белоруссии.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению её перемещения через границу.

Ранее NEWS.ru писал, что два представителя белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли на территорию Украины и проходят пограничный контроль. В погранслужбе Украины отметили, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.