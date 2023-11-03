Казахстану разрешили построить атомную электростанцию на юге страны Эксперты МАГАТЭ одобрили строительство АЭС на юге Казахстана

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Эксперты МАГАТЭ посчитали пригодной площадку, выбранную Казахстаном для строительства атомной электростанции, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции. Планируется, что объект будет возведен на юге страны на территории села Улькен, передает ТАСС.

Они (специалисты МАГАТЭ. — NEWS.ru) в целом отметили, что площадка Улькена готова, то есть пригодна для строительства атомной станции, — сообщил Саткалиев.

Ранее Казахстан обвинили в намерении открыть «миротворческий центр НАТО» в стране. Минобороны республики, однако, опровергло соответствующие слухи. В ведомстве уточнили, что в Алма-Ате состоялось открытие «конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана». Учреждение функционирует с 2006 года. Его основной целью является развитие миротворческой составляющей вооруженных сил страны. При этом уточнялось, что в мероприятии принял участие посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.

Комментируя эти слухи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любая миротворческая деятельность имеет свою специфику. Он напомнил, что военные Казахстана принимают участие в соответствующих миссиях по всему миру.