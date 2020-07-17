Лукашенко заявил о «странностях» в президентской кампании этого года

https://static.news.ru/photo/b253611e-c83e-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным о выборах главы государства 2020 года. По его словам, в кампании происходят «странные вещи».

Он пообещал рассказать российскому премьеру о происходящем в стране электоральным периоде. Они обменяются мыслями по этому поводу, передаёт ТАСС.

Я расскажу, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берётся. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом, — подчеркнул политик.

Также Лукашенко сказал, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске проходит первое с начала пандемии коронавируса очное заседание Евразийского межправительственного совета. В нём принимает участие и российский премьер Михаил Мишустин.

В программе встречи обсуждение комплексного плана мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам.