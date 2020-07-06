Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

https://static.news.ru/photo/9d4b0e1c-c036-11ea-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в Минске ликвидирована проблема COVID-19. В связи с этим он поздравил жителей столицы.

Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова — NEWS.ru) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились, — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко на встрече с активом Минска.

2 июля Лукашенко также заявлял, что республике удалось победить коронавирусную инфекцию, отметив, правда, что «градус борьбы снижать» пока рано.

Белоруссия не вводила никаких ограничений в связи с распространением коронавируса. В июне представитель Всемирной организации здравоохранения в Минске Батыр Бердыклычев заявил, что ситуация с COVID-19 на территории Белоруссии по-прежнему является достаточно серьёзной. Страна всё ещё находится на стадии локальной передачи инфекции.

По последним данным, в Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 63 804. За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 429 пациентов, выздоровели 51 120 человека.

В мире коронавирусом заразились уже более 11,7 млн человек, более 541 тысячи умерли, свыше 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заражённых. На первом месте США (более 3 млн заболевших), на втором — Бразилия (1,6 млн), на третьем — Индия (более 721 тыс. заболевших), писал NEWS.ru.