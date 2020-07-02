Лукашенко заявил о победе белорусских медиков над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/889f822c-bc49-11ea-9956-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссии удалось победить коронавирусную инфекцию. Об этом 2 июля заявил президент страны Александр Лукашенко.

Во время вручения госнаград глава государства особо отметил труд врачей, которые находились на передовой борьбы с вирусом. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия показала политическое здравомыслие и народную мудрость, а системе здравоохранения страны удалось выстоять.

Но мы не снижаем градус борьбы. Хотя уже сегодня можно сказать, что мы победили. После окончательной победы над коронавирусом обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня всё ещё на посту, — цитирует РИА Новости белорусского лидера.

Ранее в июне представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии по-прежнему является достаточно серьёзной. Страна всё ещё находится на стадии локальной передачи COVID-19. По его словам, с приходом лета люди всё больше устают от ситуации с пандемией и перестают осознавать опасность, которая продолжает существовать. Также Бердыклычев напомнил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки населению следует продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности, писал NEWS.ru.

По данным на 1 июля, в Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 306 — до 62 424. За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 398 пациентов, выздоровели 47 553 человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 2 июля в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9683 человека (+147 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.