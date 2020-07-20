Лукашенко заявил о планах оппонентов по силовому свержению власти

https://static.news.ru/photo/469b91fa-c9ef-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал актуальным повторение во время нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти.

Пока этот вариант свержения существующего правительства или расшатывания обстановки остаётся по-прежнему актуальным, — цитирует телеканал ОНТ главу государства, сделавшего заявление во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Ранее представительницы оппозиционных штабов, объединившиеся вокруг зарегистрированного кандидата на выборы Белоруссии Светланы Тихановской, прокомментировали слова действующего главы государства о том, что конституция страны написана «не под женщин». Они уверены, что Основной закон предназначен для всех. Вокруг Тихановской объединились супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника и координатор штаба Виктора Бабарико, которому также отказали в регистрации.

Как писал NEWS.ru, команда представителей оппозиционных штабов собирается призывать избирателей отдать свой голос на предстоящем голосовании, информировать людей о необходимости защищать свои голоса и призывать белорусов поддерживать инициативы о честных выборах. Кроме того, они будут требовать освобождения политических и экономических заключённых, а также предоставления им права на пересмотр дела в независимых и честных судах. Также политики хотят провести повторные выборы.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской.