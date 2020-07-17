Лукашенко заявил, что ждёт встречи с Путиным в Минске

https://static.news.ru/photo/9c433850-c83d-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Минске, где проходит заседание стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Передайте самые добрые пожелания от белорусского народа. Его здесь любят уважают. Мы его ждём после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза), — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Он также добавил, что Россия является для него по-настоящему близкой и родной страной.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске проходит первое с начала пандемии коронавируса очное заседание Евразийского межправительственного совета. В нём принимает участие и российский премьер Михаил Мишустин.

В программе встречи обсуждение комплексного плана мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам.