Лукашенко заявил, что не хотел становиться главой Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не планировал становиться главой Союзного государства. Однако он всегда выступал за максимально тесную интеграцию с Россией.
По его словам, во времена президента Бориса Ельцина в России появилось множество людей, которые были уверены, что Лукашенко хочет «добраться до шапки Мономаха» и надеть её. Об этом
У меня не было этой задачи, но так думали. И как только стали так думать, почему-то решили, что нужно ударить по тормозам. И ударили по тормозам. Потом я уже при других президентах снова выходил с этими инициативами. И в сухом остатке мы имеем вот это Союзное государство, которое у нас с вами существует, — процитировал Лукашенко журналист.
При этом белорусский президент отметил, что в Союзном государстве «практически ничего не работает.
И это не моя вина. Это была позиция Российской Федерации, — заключил политик.
В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.
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