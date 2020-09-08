Лукашенко заявил, что не хотел становиться главой Союзного государства

https://static.news.ru/photo/3b80dd98-f1f4-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не планировал становиться главой Союзного государства. Однако он всегда выступал за максимально тесную интеграцию с Россией.

По его словам, во времена президента Бориса Ельцина в России появилось множество людей, которые были уверены, что Лукашенко хочет «добраться до шапки Мономаха» и надеть её. Об этом рассказал главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян, который принимал участие в интервью с главой РБ.

У меня не было этой задачи, но так думали. И как только стали так думать, почему-то решили, что нужно ударить по тормозам. И ударили по тормозам. Потом я уже при других президентах снова выходил с этими инициативами. И в сухом остатке мы имеем вот это Союзное государство, которое у нас с вами существует, — процитировал Лукашенко журналист.

При этом белорусский президент отметил, что в Союзном государстве «практически ничего не работает.

И это не моя вина. Это была позиция Российской Федерации, — заключил политик.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.