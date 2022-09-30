Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда ни на кого не нападала

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия никогда ни на кого не нападала и не намерена делать этого в будущем, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА. По его словам, республика привержена исключительно мирному решению любых международных проблем и высоко ценит человеческую жизнь.

Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию». Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также заявил об отсутствии необходимости мобилизации в республике. Он отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне.

Впоследствии в Минобороны Белоруссии заявили и об отсутствии в стране мобилизации, и о плановом характере военных сборов. Там уточнили, что повестки, которые получают граждане страны, «информируют их об участии в плановых мероприятиях».