Лукашенко: зарубежные наблюдатели смогут работать на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/96b620b2-c69b-11ea-b764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные наблюдатели получат право работать на выборах президента Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко во время встречи с гражданами в Витебской области 15 июля 2020 года. По его словам, Минск никуда не прячется. Однако политик отметил, что стране не стоит указывать, как жить и посоветовал критикам разобраться с собственными проблемами.

Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится, — рассказал лидер.

Он добавил, что белорусы никому не отдадут свою страну и будут защищать её всеми законными методами.

Свою страну мы никому не отдадим, — цитирует политика агентство БелТА.

Лидер подчеркнул, что западные соседи и партнёры прибегают к двойным стандартам в оценке происходящего в стране, особенно в период предвыборной гонки.

Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы всё было демократично, чтобы на улице не было столкновений, — заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил о способах силовиков на Западе разгонять демонстрации. В качестве примера он привёл действия французской полиции в период протестов «жёлтых жилетов» или американских правоохранителей во время беспорядков на фоне убийства стражами порядка афроамериканца Джорджа Флойда.

Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится, — сказал лидер.

Лукашенко отметил, что у Запада, тем не менее, можно учиться. Например, перенимать опыт в ведении бизнеса, в применении новых технологий.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы государства Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что по всей республике проходят акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников несанкционированных акций.