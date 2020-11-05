Лукашенко запретил пускать в страну уехавших во время пандемии белорусов

https://static.news.ru/photo/ad51872c-1f96-11eb-a582-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, «умных» белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время.

Отдал распоряжение командующему погранвойсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо. Неважно, с каким паспортом эта зараза, — цитирует телеканал ОНТ главу государства, выступившего 5 ноября в Минске на совещании по вирусным заболеваниям.

По его словам, если кто-то поехал работать или учиться за границу, то пусть там дальше находится, а в случае заражения — лечится.

Лукашенко добавил, что власти Белоруссии не могли оставить границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик заболеваемости коронавирусом не преодолён. Президент отметил, что это временное решение. Он также добавил, что границы закрыты для тех, кто пытается въехать в республику из-за её пределов, добавив, что с Россией границ нет.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии призвал жителей республики из-за пандемии коронавирусной инфекции не покидать страну. По словам представителей ведомства, Минск делает всё необходимое для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

За последние 24 часа число заразившихся COVID-19 в Белоруссии увеличилось на 982. Общее число инфицированных достигло 103 295 (1,08% от общей численности населения), писал NEWS.ru.