Лукашенко высказался против введения карантина в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/09dcf0a2-87a9-11ea-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё отношение к карантинным мерам в связи с пандемией COVID-19. По его мнению, в настоящее время республика в них не нуждается.

Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! <...> Нет такой необходимости, — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

При этом он добавил, что власти будут действовать сообразно обстановке и введут ограничительные меры, если это потребуется.

Лукашенко также призвал соотечественников внимательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к врачам в случае недомогания.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер назвал коронавирус божьей карой за неправедные дела и плохое отношение к окружающей среде. В республике количество заражённых коронавирусом превышает 8,7 тысячи человек. Большинство из них приходятся на долю столицы.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.