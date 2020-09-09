Лукашенко: вступление РБ в НАТО превратит страну в театр военных действий

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Россия не станет «спокойно смотреть» на вступление Белоруссии в НАТО и выход из ОДКБ, так как Кремлю будет «не очень приятно, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском», считает глава РБ Александр Лукашенко. По его словам, если Минск присоединится к Альянсу, то республика может превратиться в «театр военных действий», в территорию столкновения между РФ и Блоком.

Политик добавил, что в случае присоединения РБ к НАТО, Минску придётся покупать оружие у Москвы по мировым ценам, если последняя, конечно же, согласится.

Если Россия ещё тебе продаст [оружие], <...>Ну а потом, Россия продала бы, но если <...>предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение, — цитирует президента радиостанция Sputnik.

По его мнению, западные партнёры поставят Белоруссии «хлам», а не оружие. Он добавил, что Минск усилил охрану государственной границы по всем направлениями, кроме российского. Он поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО в Польше и Литве. Также глава государства заявил о необходимости перекрытия потоков денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в стране.

Кроме того, белорусские войска на западной границе были приведены в полную боевую готовность. Президент считает, что появившиеся извне проблемы являются абсолютно скоординированными действиями.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко призвал прекратить шутить по поводу перехваченного спецслужбами телефонного разговора между Берлином и Варшавой о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам политика, у Минска есть ещё «куча такой информации».

Обнародованный разговор между некими Ником и Майком, которые рассуждают о том, что на войне «всякие методы хороши» и что Лукашенко оказался «крепким орешком», — только начало, считает белорусский лидер. Он отметил, что «американцы играют долго» и посоветовал не расслабляться.