Лукашенко: вакханалия с протестами в Белоруссии заканчивается

https://static.news.ru/photo/29049f7a-e91f-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с протестами в республике стабилизируется, пришло время заниматься развитием экономики. Для этого у граждан должна быть «морально-политическая, психологическая поправка».

Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой, — цитирует пресс-служба президента заявление Лукашенко в ходе его рабочей поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша».

Он добавил в Белоруссии не начнут «ломать людей» за своё мнение. При этому Лукашенко привёл в пример журналистов, которые, по его словам, имея собственное мнение, «не ходят по улицам и не достают страну».

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после оглашения ЦИК предварительных итогов президентских выборов. Десятки тысячи людей вышли на улицы, считая, что очередная победа Лукашенко сфальсифицирована. Протестующие уверены, что победу в борьбе за пост главы государства одержала Светлана Тихановская, которая по официальным данным набрала 10,1% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пригрозил ответить европейским странам введение санкций в отношении республик из-за подавления протестов. По его словам, эти государства «зажрались и забыли, что такое Беларусь».