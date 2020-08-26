Лукашенко уподобился Мадуро

Более двух недель на белорусской территории проходят акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа президентскими выборами. Прогнозы о том, что активность граждан республики будет задавлена подконтрольным Александру Лукашенко силовым блоком, не оправдались: люди по-прежнему выходят на улицы, несмотря на продолжающиеся аресты. Спорно переизбранный президент по-прежнему делает вид, будто в стране не происходит чего-то экстраординарного. В свою очередь, его политические противники, выехавшие за рубеж, перестали называть себя оппозицией, подразумевая, что они и есть подлинная власть.

25 августа Белоруссия отметила День независимости. Однако праздник, который традиционно проходил под лукашенковским красно-зелёным флагом, в этом году выглядел совсем иначе. Немногочисленные провластные митинги уступили по масштабу акциям оппозиционеров, которые собирались на улицах, даже невзирая на плохую погоду, как, например, в Минске, где шёл дождь.

Забастовки по стране продолжаются, а рабочим всё чаще удаётся надавить на силовиков в вопросе освобождения своих коллег. Так, например, в Солигорске шахтёры добились того, что один из задержанных лидеров стачкома был отпущен даже без административного ареста — только с обязательством выплатить денежный штраф. А работников одного из крупнейших предприятий Белоруссии «Гродно Азот» выпустили на свободу под давлением простых горожан, собравшихся у ОВД. Всего, по данным МВД, за административные правонарушения в День независимости были задержаны менее 60 человек.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Непрекращающиеся стачки, в том числе и на системообразующих предприятиях, серьёзно бьют по режиму, всё ещё считающему себя легитимным. Белорусский рубль падает, в то время как спрос на иностранную валюту среди населения достиг рекорда за прошедшие четыре года.

На Лукашенко давят и из-за рубежа. Ранее Евросоюз официально объявил о том, что не признаёт переизбранного президента главой государства, а сами выборы — законными. Светлана Тихановская, являвшаяся главным соперником Лукашенко в ходе избирательной кампании, на этом фоне наращивает зарубежную активность. Будто бы ушедшая в тень после «эвакуации» в Литву, она теперь общается с представителями Госдепартамента США, выступает в Европейском парламенте и даёт интервью крупнейшим европейским изданиям.

Мы больше не оппозиция. Мы — большинство, — заявила Тихановская, выступая перед евродепутатами.

При этом сам Лукашенко, ещё недавно шокировавший общественность своей агрессивной прогулкой с автоматом в компании экипированного сына Николая, пытается изобразить, будто всё в стране стабильно и идёт своим чередом. В День независимости он принял у себя первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, которые отчитались о проделанной работе. Эту новость государственные СМИ освещали гораздо активнее, чем акции оппозиции.

С учётом того, что Тихановская стала чаще заявлять о себе, а Лукашенко на Западе фактически не признают главой государства, Белоруссия всё больше напоминает Венесуэлу с фактическим двоевластием: поддерживаемый народом политик выступает против формального президента, единственная опора которого — силовики. Но и среди них уже начались брожения — будучи неуверенными в том, что правящий режим выстоит, они действуют в отношении протестующих гораздо менее жёстко, чем ещё две недели назад. В сети то и дело появляются видео с бойцами внутренних войск, опускающими перед демонстрантами щиты, также растёт число ОМОНовцев, покинувших службу.

Все эти факторы ставят Лукашенко в ещё менее комфортное положение, чем того же президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Единственным потенциальным козырем белорусского руководителя остаётся Россия, которая, однако, по-прежнему не спешит активно вмешиваться в ситуацию в сопредельной республике.

При этом, отмечает, например, Юрий Царик из минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, «невмешательство — это тоже форма вмешательства, особенно в тех случаях, когда Кремль отказывает Минску в необходимых формах поддержки уже практически в каждодневном режиме». По мнению аналитика, лучшая опция для РФ сейчас — всячески способствовать уходу Лукашенко с политической сцены. И хотя не все согласны с тем, что Россия «сливает» президента соседней страны, пока, по всей видимости, в Кремле действительно всерьёз раздумывают над тем, помогать ли ему или попытаться наладить контакты с зарубежной оппозицией.

Инаугурация Лукашенко должна состояться до конца октября — очевидно, что за это время протесты не утихнут. Если белорусский президент решит избрать путь Мадуро, то есть остаться у власти, демонстрации вспыхнут с новой силой, а Евросоюз и США вполне могут пойти на введение новых санкций.

Для России, у которой уже давно проблемы с Лукашенко из-за его изменчивой риторики и постоянных требований о разного рода преференциях, этот сценарий не выглядит оптимистичным. Но вопрос, сможет ли белорусский лидер отказаться от своих амбиций и пойти на подлинную интеграцию с РФ в обмен на сохранение его у руля, остаётся открытым. Пока способности к компромиссам Лукашенко не проявлял: ни в отношениях с оппозицией, ни в диалоге с Москвой.