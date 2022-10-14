Лукашенко раскрыл число стран, участвующих в конфликте на Украине Лукашенко: против России на Украине фактически воюют 50 стран

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

50 государств фактически задействовано в нынешнем украинском конфликте, заявил в интервью NBC президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал «Пул первого». При этом он опроверг заявление журналиста о том, что российский лидер Владимир Путин «не одерживает победу на Украине», подчеркнув, что не одерживает ее и Запад.

То, что вы говорите: он (Владимир Путин. — NEWS.ru) там не одерживает победу — но в этой войне и вы (Запад. — NEWS.ru) не одерживаете победу. Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в нынешних условиях необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. Также белорусский лидер напомнил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не единожды предлагал варианты мирного разрешения конфликта, но его не слушали.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. По его словам, сейчас у Москвы нет необходимости в использовании ядерных боеголовок. Он также подчеркнул, что Россия четко обозначила свою позицию в данном вопросе.