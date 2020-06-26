Лукашенко призвал не допустить возможности управления страной из-за границы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими «Беларуськалия» и призвал их сделать правильное решение на грядущих выборах главы государства. Он особо подчеркнул необходимость не допустить «майданов» и управления страной из вне.

Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего президента — это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, — отметил он.

Лукашенко также добавил, что в стране сейчас нет революционеров, зато «майданутых хватает»:

Майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны. Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из конституции страны в результате референдума 2004 года).

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.