Страны СНГ

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

09:56, 30 апреля 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем и выразил уверенность в том, что народ справится с любыми напастями.

Лукашенко отметил, что этот праздник стирает границы между странами и поколениями, а для белорусов созидательная работа всегда была и остаётся величайшей ценностью, передаёт ТАСС.

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, — говорится в поздравлении главы Белоруссии.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев пожелал крепкого здоровья и удачи российским пожарным в их профессиональный праздник, который отмечается 30 апреля.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях