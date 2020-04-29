Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

https://static.news.ru/photo/59903418-8ab2-11ea-9a36-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем и выразил уверенность в том, что народ справится с любыми напастями.

Лукашенко отметил, что этот праздник стирает границы между странами и поколениями, а для белорусов созидательная работа всегда была и остаётся величайшей ценностью, передаёт ТАСС.

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, — говорится в поздравлении главы Белоруссии.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев пожелал крепкого здоровья и удачи российским пожарным в их профессиональный праздник, который отмечается 30 апреля.